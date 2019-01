GNR fraturou perna em perseguição a homem em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:39 Facebook

Um guarda da GNR partiu uma perna durante uma operação de cumprimento de mandado de internamento compulsivo de um homem de 51 anos, em Mazarefes, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana, o incidente ocorreu no lugar de Vermoim, cerca das 10.10 horas, quando uma equipa mista da Guarda e INEM foi buscar um indivíduo com historial "de violência doméstica, consumo de estupefacientes e problemas psiquiátricos", para o encaminhar para uma consulta hospitalar.

O visado terá "oferecido resistência, encetado fuga e, ao ser capturado, tentou agredir os elementos da equipa e acabou por ser algemado", adiantou a mesma fonte.

Durante a perseguição e confronto com o indivíduo, um dos guardas da GNR fraturou a perna esquerda e pelo menos um dos elementos do INEM ficou ferido.

Depois de serem chamados reforços da GNR, o homem foi conduzido para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana, assim como os operacionais feridos durante a operação.