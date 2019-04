Homem com "sinais de agressão violenta" encontrado em estrada de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:57 Facebook

Um homem foi encontrado ferido com gravidade, cerca das 21.30 horas de domingo, numa estrada em Freixieiro de Soutelo, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana, a vítima apresentava "sinais de agressão violenta ou atropelamento" e não revelou em que circunstâncias ficou ferido.

"Diz não se lembrar do sucedido", informou a fonte, referindo que o homem foi transportado para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo e dali para o S. João, no Porto, com ferimentos de "alguma gravidade".

"O individuo é conhecido por 'Amini' e está referenciado por crimes de furto, tráfico de droga e consumo. Suspeita-se de eventual ajuste de contas", acrescentou a GNR.

A Polícia Judiciária esteve no local.