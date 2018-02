Homem de 45 anos morre no local de trabalho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:13 Facebook

Um homem com 45 anos de idade morreu, esta quinta-feira, cerca das 10.52 horas, de forma súbita, no local de trabalho, numa empresa do Parque Empresarial de Lanheses em Viana do Castelo.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Viana, que prestaram socorro, a vítima encontrava-se a trabalhar, quando se sentiu mal e acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória, falecendo ali mesmo.

Estiveram no local dois operacionais com uma ambulância dos Voluntários de Viana, a VMER e uma patrulha da GNR.