Homenagem ao "Sr. Turismo" em Viana do Castelo

Foi inaugurada, esta sexta-feira, no Museu do Traje de Viana do Castelo, uma galeria dedicada ao antigo presidente da Região de Turismo do Alto Minho (RTAM), Francisco Sampaio.

A homenagem coincidiu com o dia do 82° aniversário do "Sr. Turismo", que se encontra afastado da vida pública devido ao se estado de saúde debilitado. Ao momento, que incluiu a reedição da obra "Romaria da Senhora d'Agonia", assistiram alguns dos seus cinco filhos e 11 netos do homenageado. Anabela Sampaio, a mais velha, falou por todos e comparou carinhosamente o pai ao atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Eles têm muitas semelhanças. Sinto muito carinho sempre que o presidente fala, porque revejo nele o meu pai. Aquela falta de sono crónica, o meu pai era assim, dormia três, quatro horas no máximo, depois o amor que ele tem aos livros e aos alunos. O meu pai adorava ser professor e por fim a paixão às pessoas. Toda a gente ficou de alguma maneira tocada por ele", descreveu, perante uma assistência enternecida na homenagem no Museu do Traje. E em tom de brincadeira disse: "O professor Marcelo que me desculpe, mas antes dele ser o 'presidente dos afetos', o meu pai já o era".

Francisco Sampaio foi ainda recordado pelo confrade gastrónomo, Carlos Fernandes, como "um homem com cinco paixões": Família, festas de Nossa Senhora d'Agonia, RTAM, Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), como fundador do curso de Turismo, há trinta anos, e Confraria de Gastrónomos do Minho. Prestaram-lhe também homenagem na presença de vários familiares, a Câmara de Viana do Castelo, a Entidade de Turismo do Porto e Norte e a VianaFestas, a promotora da romaria d'Agonia, da qual Sampaio fez parte durante largos anos.