Idoso desaparecido há quatro meses encontrado morto em Viana do Castelo

O cadáver de um homem com 89 anos foi encontrado esta quarta-feira, em Carreço, Viana do Castelo. Ao que tudo indica, trata-se de um idoso que já estava desaparecido desde outubro de 2017.

De acordo com fonte da GNR, o posto de Viana do Castelo recebeu a participação do desaparecimento de um homem de Carreço, em 2017, e tudo aponta para que se trate da mesma pessoa.

O corpo foi encontrado entre a linha do comboio e a estrada nacional 13. A GNR recebeu o alerta pelas 16.20 horas e o corpo acabou por ser removido para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo na noite desta quarta-feira numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo. A Polícia Judiciária também esteve no local, desconhecendo-se, para já, se há indícios de crime.

O corpo terá sido encontrado por populares que se encontravam no local a proceder à limpeza de terrenos para prevenção de fogos florestais.