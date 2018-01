Idoso resgatado com vida de um poço em Viana do Castelo

Idalina Casal Hoje às 15:59 Facebook

Um homem com cerca de 70 anos foi resgatado com vida de um poço em Perre, Viana do Castelo.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, o homem estava consciente e amarrado a uma corda do poço, situado, ao que tudo indica, na propriedade da sua habitação. Apresentava sinais de hipotermia e foi socorrido pelos meios do INEM.

No local prestaram auxílio oito elementos dos Bombeiros Voluntários e Municipais de Viana do Castelo apoiados por veículos de resgate, uma ambulância do INEM e a VMER de Viana do Castelo.