Incêndio atinge carpintaria em Carvoeiro

Um incêndio atingiu esta terça-feira uma carpintaria em Carvoeiro, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta chegou via 112 às 10.15 horas, sendo que as chamas, de origem ainda desconhecida, destruíram totalmente uma arrecadação pertencente a uma oficina de carpintaria que na altura estava a laborar.

Uma mulher, habitante nas imediações, foi transportada para o hospital de Viana devido a uma indisposição.

Combateram o incêndio 13 operacionais com cinco veículos dos Bombeiros Voluntários e Municipais de Viana do Castelo.