O incêndio industrial que deflagrou esta manhã, cerca das 7.25 horas, num hipermercado (E. Leclerc) em Darque, Viana do Castelo, está longe de ser debelado e já destruiu completamente os armazéns centrais daquela superfície comercial.

Uma parede divisória entre a zona de armazenamento e a área comercial foi atingida e, segundo o comandante dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, António Cruz, que comanda as operações no local, terá de ser demolida.

Um hipermercado (Continente) ao lado do atingido foi encerrado por precaução, devido à libertação de gases com a combustão de alguns materiais, principalmente os têxteis. O fogo provocou várias explosões. "O sistema de refrigeração foi das últimas grandes explosões que tivemos. Houve outras antes", declarou o comandante, referindo: "Ainda temos muitas horas pela frente" no combate às chamas.

Os meios envolvidos são ainda muitos, chegaram a estar na zona 67 operacionais com 27 veículos dos Municipais e Voluntários de Viana, de Ponte de Lima, Caminha e Arcos de Valdevez. Às 12.30 horas estavam no local 57 operacionais com 23 veículos.

Num balanço efetuado ao fim da manhã, o comandante António Cruz referiu aos jornalistas ser impossível prever quando ficarão concluídas as operações. Referiu que os prejuízos que ascendem, nesta altura, a "largos milhares de euros". E acrescentou: "Acredito que nos próximos dias não seja possível reabrir, até porque há obras de recuperação que vão ter de ser feitas e, acima de tudo, um grande trabalho de limpeza. Não tenho dúvidas de que muito daquele material que lá está vai ter de ser substituído. Tudo o que é armazéns, sobretudo na parte central vai ter de ser reconstruído de raiz".

Um dos armazéns situados a sul do hipermercado não foi atingido. O comandante dos Municipais, comentou que não se registaram vítimas. "Quando chegamos não estava ninguém lá dentro. O coordenador de segurança encontrava-se no local e foi a primeira informação que nos deu", disse, justificando o reforço de meios constante ao longo da manhã se deveu "à grande quantidade de água que era necessária e com a dimensão do incêndio, que obriga a ter várias linhas de trabalho".

Dois bombeiros da corporação de voluntários de Viana do Castelo sofreram ferimentos durante o combate. Segundo informação do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana, um dos bombeiros sofreu uma queda e foi transportado para o hospital da ULSAM, às 10.21 horas desta terça-feira, e um outro tinha já sido assistido no local devido "a inalação de fumo e cansaço". Esta primeira ocorrência foi registada pelo CDOS às 8.56 horas.

A zona envolvente hipermercado atingido pelo incêndio e do adjacente, foi invadida por curiosos. E nas redes sociais abundam vídeos e fotografias do incêndio. "Isto é o acontecimento do ano, pelas piores razões", comentava uma mulher.