Incêndio em hipermercado de Viana mobiliza bombeiros de cinco corporações

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:48, atualizado às 09:06 Facebook

Twitter

Um incêndio industrial deflagrou esta manhã, cerca das 7.25 horas, num hipermercado em Darque, Viana do Castelo, e está a ser combatido por cinco corporações de bombeiros.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), encontram-se no local 46 operacionais com 17 veículos dos Municipais e Voluntários de Viana, de Ponte de Lima, Caminha e Arcos de Valdevez. De momento "o incêndio encontra-se confinado ao armazém", informou a fonte.

Uma informação confirmada, no local, pelo comandante dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, António Cruz. "Neste momento o incêndio encontra-se confinado aos armazéns. O objetivo é contê-lo e que não passe à área comercial. Não há vítimas a registar", disse.