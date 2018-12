Incêndio fecha restaurante em Castelo de Neiva e manda mãe e filha para o hospital

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 20:56 Facebook

Um incêndio destruiu, ao início da noite desta sexta-feira, duas cozinhas e áreas de apoio de um restaurante em Castelo de Neiva, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, às 18.48 horas, foi recebido um alerta para um incêndio que deflagrou no restaurante marisqueira "Segredos do Mar", numa zona onde existiam botijas de gás.

Fonte dos Bombeiros Municipais, que estiveram envolvidos no combate ao fogo, adiantou que, além de forte destruição das duas cozinhas, bens alimentares e instalação elétrica do estabelecimento, duas pessoas tiveram de ser assistidas devido "a problemas respiratórios". Trata-se de duas vizinhas do andar de cima do restaurante, mãe e filha, de oito anos, que foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo, pela Cruz Vermelha.

O estabelecimento foi encerrado.

Prestaram socorro as corporações de Municipais e Voluntários de Viana, com quatro viaturas e 15 operacionais. A GNR tomou conta da ocorrência.