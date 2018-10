Intoxicação alimentar afeta 30 jovens em Castelo de Neiva

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:10, atualizado às 10:38 Facebook

Uma intoxicação alimentar afetou cerca de 30 jovens em Castelo de Neiva, Viana do Castelo. Metade das vítimas foi levada ao hospital.

De acordo com fonte dos Bombeiros Municipais de Viana, uma médica do INEM fez a triagem às vítimas no local e aparentemente não se tratará de uma situação grave. Cerca de 15 pessoas estão a ser levadas ao hospital.

O alerta foi dado às 7.37 horas, para um grupo de pessoas com sintomas de mal-estar e vómitos. Ao que tudo indica as vítimas estavam numa unidade hoteleira na rua do Prado, Castelo de Neiva.