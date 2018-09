Investimento de mais de 977 mil euros aumenta camas na urgência do hospital de Viana

Hoje às 19:21 Facebook

Um investimento de mais de 977 mil euros no serviço de urgência do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, vai permitir quase "triplicar o número de camas nos cuidados intermédios", informou a administração daquela unidade.

Contactado pela agência Lusa, o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), Franklim Ramos, adiantou que a requalificação, que "deverá começar dentro de dois meses", está integrada num investimento global de mais de 1,2 milhões de euros naquele serviço, iniciado em janeiro de 2017.

