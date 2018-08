Jerónimo dá a mão à campanha em Darque e critica "desorientação" do Governo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:01 Facebook

Twitter

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, participou, quinta-feira à noite, num jantar de apoio à candidatura do partido às eleições intercalares que vão decorrer domingo em Darque, Viana do Castelo.

Um dia depois da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, se ter deslocado àquela freguesia para dar força aos candidatos centristas, foi a vez de Jerónimo de Sousa, dar ao mão à lista comunista, encabeçada por Augusto Silva, na campanha eleitoral. Num discurso de incentivo à vitória no dia 2 de setembro, eleições convocadas para resolver a falta de consenso na formação de executivo entre as forças partidárias eleitas em Darque a 1 de outubro de 2017, o líder comunista teceu críticas ao Governo PS, por causa "da convergência com o PSD" no processo de descentralização de competências para as autarquias locais.

"O Ministro da Administração Interna enviou uma carta às Câmaras e Assembleias Municipais, a informar que não vai ligar nenhuma àquilo que elas decidirem e se decidirem particularmente recusar a transferência de competências. A carta é do ponto de vista jurídico desprovida de qualquer valor. Missivas, pareceres ou interpretações, seja de que for, do Secretário de Estado, do Ministro, ou qualquer Direção-Geral, não tem poder para alterar uma lei da Assembleia da República", declarou Jerónimo de Sousa.

"Creio que isto é uma expressão de desorientação que resulta da negociata que foi feita com o PSD, à revelia da Assembleia da República, e decidiram os dois juntar os trapinhos para tentar aplicar às autarquias uma chamada descentralização, que, no fundo, é apenas transferência de competências", argumentou o líder do PCP. "Esta desorientação do Governo merece crítica, porque a razão que levou o Ministro a escrever esta carta, é que até Câmaras PS, como Viana, Gaia, Matosinhos, Boticas e outras, não estão de acordo com esta transferência sem vir o dinheiro", sublinhou.

Em Darque, Jerónimo de Sousa, focou ainda "a política de direita" do Governo socialista em "questões estruturantes para o país", como a produtividade, a legislação laboral e direitos dos trabalhadores, e "a degradação dos serviços públicos". "Naquilo que é fundamental, o PS, sempre, mas sempre, abana", disse.