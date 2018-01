Jovem de 18 anos ferido em atropelamento numa passadeira em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:50, atualizado às 21:53 Facebook

Um jovem com 18 anos foi atropelado esta segunda-feira, cerca das 18.12 horas, por um veículo ligeiro conduzido por um homem de 60 anos, quando atravessava uma passadeira em Meadela, Viana do Castelo.

O comandante da PSP local, Raul Curva, confirmou ao JN que o acidente ocorreu numa zona de atravessamento para peões da Rua de S. Vicente, junto a um hipermercado.

A vítima terá sofrido fraturas nos membros inferiores e foi transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo.

O condutor permaneceu no local e prestou ajuda à vítima. Envolvidos no socorro estiveram dois operacionais com uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Viana.