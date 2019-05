Jovens criadores premiados no concurso de storytelling do Alto Minho

Andreia Alexandra Fernandes Ontem às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho levou a cabo concurso para premiar criatividade dos jovens do distrito de Viana do Castelo em várias áreas.

O concurso "Prémio Alto Minho Storytelling - Novas ideias, Novos talentos" foi lançado pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e desafiava os jovens do distrito a mostrarem a sua veia mais criativa e empreendedora. A concurso em quatro categorias - Conto, Vídeo, Media Arte e Arquitetura e Arte Pública - estiveram mais de 20 jovens de Viana do Castelo.

Segundo o secretário-geral da CIM Alto Minho, Júlio Pereira, esta é uma iniciativa que se enquadra na "estratégia de desenvolvimento do território" e que pretende "valorizar o Alto Minho enquanto comunidade criativa e empreendedora", continuando a criar estratégias de promoção de criatividade para enriquecer o distrito.

O objetivo passa também por incentivar os jovens a serem empreendedores e a apostarem no território, como defendeu o vereador da Educação Paulo Sousa, da Câmara Municipal de Ponte de Lima.

"Entendo que estas iniciativas são fundamentais por um lado para estimular a criatividade, a projeção e promoção de jovens valores na área da inovação e das várias temáticas que estão aqui representadas neste concurso e, por outro lado, estimular a capacidade empreendedora desses agentes que estão no território e que podem depois alavancar, e fruto dessas mesmas capacidades e competências, criarem novos projetos ligados às indústrias criativas", afirmou Paulo Sousa.