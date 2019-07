Jovens talentos do jazz tocam em agosto no festival da Praça da Erva

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:16 Facebook

O festival "Jazz na Praça da Erva", em Viana do Castelo, vai decorrer de 1 a 3 de agosto, com jovens talentos no cartaz. Cinco bandas de Portugal, Holanda e Itália vão atuar no evento de entrada livre com concertos diários, às 22 horas, no centro histórico da cidade.

Segundo a organização, "a programação desta edição é muito jovem, juntando alguns dos maiores jovens talentos jazzísticos da atualidade a nível nacional e internacional".

No dia 1 de agosto, atuam Caterina Palazzi - ZALESKA, de Itália, e os irmãos madeirenses Mano a Mano. A primeira é uma contrabaixista italiana com um projeto a solo de performance psicadélica e hipnótica aliada à imagem, com contrabaixo e loops. Os Mano a Mano são um duo de irmãos madeirenses que, para além das guitarras, utiliza cordofones regionais, como é o caso do Rajão.

A 2 de agosto, sobe ao palco o português Eduardo Cardinho Quarteto e um convidado especial, o saxofonista Ben Van Gelder, da Holanda.

Cardinho é vibrafonista e apresentará, com o seu quarteto, na Praça da Erva o seu mais recente trabalho discográfico, "In Search of Light", lançado em fevereiro deste ano.

Na última noite, 3 de agosto, atuam os LST - Lisboa String Trio, um projeto inovador de guitarra portuguesa acompanhada de contrabaixo e guitarra de 6 cordas.