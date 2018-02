Junta de Darque a um passo de eleições antecipadas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:44 Facebook

A junta de freguesia de Darque, em Viana do Castelo, está a um passo de ter de convocar eleições antecipadas, face ao impasse que se arrasta desde outubro com a formação do executivo.

O PS venceu as eleições e formou equipa apenas com eleitos do seu próprio partido, mas a CDU e o PSD não abdicam de ter representação na junta. Os comunistas apresentaram uma queixa no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB), que agora emitiu um parecer não vinculativo dando-lhes razão, mas remetendo a resolução do caso para um entendimento entre as força políticas ou para a convocação de novas eleições.

Segundo o responsável da organização regional de Viana do Castelo do PCP, Filipe Vintém, está em cima da mesa "a demissão de duas forças partidárias", necessária para a atual junta cair, se "até ao início da próxima semana" os socialistas não recuarem.

"Não se pode hipotecar o futuro, nem a ilegalidade desta junta se pode perpetuar durante todo o mandato, por isso nos próximos dias haverá uma decisão. Se o Partido Socialista mantiver a sua posição irredutível, as eleições antecipadas serão a única possibilidade para repor a legalidade", declarou ao JN, explicando: "O tribunal dá razão à nossa queixa, tendo em conta a forma como decorreu a eleição para a assembleia de freguesia e o que diz é que não tem poderes, nem o Ministério Público, para resolver. Diz que teria de ser um entendimento entre as partes ou então partir para eleições antecipadas".

Há cinco meses que a ameaça de novo ato eleitoral paira sobre a junta, liderada pelo socialista Fernando Garcês, eleito presidente com 37,64% dos votos. A CDU obteve 28,09% da votação, o PSD 22,41% e o CDS-PP 6,36%.

Em outubro, quando o entendimento na formação do executivo começou a falhar, o autarca do PS disse: "Em dois mandatos anteriores não tínhamos a maioria, a situação era exatamente igual a esta, só que desta vez a oposição lembrou-se, com certeza movida por interesses que ela própria saberá, mas que podem prejudicar imenso a qualidade de vida dos darquenses". Admitiu, na altura, a hipótese de serem necessárias novas eleições na freguesia.

Por seu turno, o PSD defendeu "a pluralidade do executivo". A cabeça de lista Helena Marques, declarou também que o partido iria usar "de todos os meios ao dispor dentro da lei democrática", incluindo a repetição das eleições, para fazer vingar a sua posição.

Por outro lado, Pedro Meira cabeça de lista do CDS-PP, assumiu que aquela força partidária estaria ao lado dos socialistas, por "uma questão de respeito aos eleitores de Darque". "Não somos a favor de geringonças e a nossa perspetiva é fazer uma oposição construtiva e não destrutiva. Os darquenses legitimaram o partido mais votado e há que respeitar os resultados", declarou.