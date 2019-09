Levantado protesto de pescadores com terceiro acordo pela instalação do WinfFloat

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Os pescadores que esta sexta-feira de manhã tentaram impedir os trabalhos de colocação de um cabo subaquático no mar, ao largo de Viana do Castelo, que ligará o parque eólico WindFloat a terra, chegaram a acordo com a REN e desmobilizaram o protesto.

Esta tarde terão, por intermédio da Câmara Municipal de Viana, acordado que vão ser envolvidos nos trabalhos no mar, recebendo compensações financeiras por isso.

Em causa estão as 16 embarcações de pesca costeira, que já tinham sido contempladas com um milhão de euros pelos prejuízos à pesca causados pelo futuro parque eólico. Agora, os mesmos armadores reclamaram novas compensações também pela instalação do cabo de ligação a terra, a cargo da REN. E para marcar posição, oito deles, estiveram esta manhã, por volta das 9 horas, com os seus barcos, nas proximidades de um navio que está a trabalhar, a cerca de 6,5 milhas da costa.

A embarcação está a estender o cabo submarino e os barcos, segundo o Comandante da Capitania de Viana do Castelo, Luís Matias, "tentaram dificultar" a operação. Acabaram por abandonar o local, após intervenção da Polícia Marítima, com três lanchas. João Pacheco, porta-voz dos pescadores, disse ao Jornal de Notícias: "Neste momento já foi feito um acordo entre a Câmara e a Secretaria de Estados das Pescas e já desbloquearam o bloqueio. As embarcações vão ser envolvidas em trabalhos a prestar à REN, através de uma parceria. Vão ser compensadas indiretamente. Portanto, foi levantado o protesto".

Este é o terceiro acordo entre pescadores e os envolvidos no projeto WindFloat. O primeiro de um milhão de euros para as 16 embarcações, que agora concretizaram um outro acordo, é pago pelo consórcio promotor do parque, Windplus, liderado pela EDP Renováveis. O segundo foi alcançado na véspera da procissão ao mar das festas d'Agonia, a 19 de agosto, por 27 embarcações de pesca local. Este, porque os barcos deixaram de poder pescar na área do cabo, será pago pelo Windplus e a REN. E o de hoje, para compensar os 16 barcos, também pela instalação do cabo, é da competência da REN.