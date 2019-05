Linha SOS idoso de Viana já está ativa

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:33 Facebook

Já está ativa a linha telefónica gratuita de apoio a idosos do concelho de Viana do Castelo que vivem sozinhos e isolados,​ lançada por uma empresa local.

A linha "Não Viv So(s)", da firma BMVIV, está a funcionar através dos números fixo 800 100 186 e 933 029 666.

A iniciativa tinha sido anunciada no mês passado pelo empresário Licínio Lima, com o objetivo de prestar auxílio a pessoas mais velhas, com reparações em casa, assim como no transporte de bens alimentares e medicação desde o local de venda até ao domicílio.

Para o funcionamento deste serviço gratuito, a empresa de Viana do Castelo contratou um telefonista e disponibiliza uma viatura e a prestação dos seus trabalhadores.