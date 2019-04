Linha SOS idosos disponível a partir de 1 de maio em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:32 Facebook

Uma linha solidária de apoio a idosos sós, criada por uma empresa de Viana do Castelo, deverá ficar disponível a parti de 1 de maio.

Segundo Licínio Lima, proprietário da firma promotora, a BMVIV, a linha telefónica gratuita funcionará com números fixo e móvel, a divulgar em breve. O empresário apresentou hoje o projeto publicamente, referindo que através do serviço telefónico "Não Viv So(s)", será prestado diverso tipo de auxílio a pessoas idosas, desde apoio emocional, compra de alimentos e medicamentos, a pequenas obras em casa. Para estes trabalhos, a empresa de Viana do Castelo, disponibilizará os seus 36 trabalhadores, que folgam à sexta-feira à tarde em troca de participar em ações de solidariedade uma vez por mês.

"Vamos identificar problemas de salubridade. Sabemos que os há. E envolveremos a nossa equipa das sextas-feiras solidárias na reconversão e higienização das habitações dos idosos", declarou Licínio Lima.

À linha SOS da empresa de soluções globais de engenharia, instalada na zona industrial de Neiva, em Viana, estão associados, além dos seus funcionários e empresário, também um operador telefónico (um invisual com 40 anos empregado pela primeira vez) e uma carrinha. Na apresentação do projeto participaram, entre outros, representantes do Instituto de Segurança Social, PSP e Câmara Municipal de Viana do Castelo.