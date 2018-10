Lixo que dá à costa em Viana vem da Malásia, Espanha e Alemanha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:42 Facebook

Um estudo divulgado esta quinta-feira pela Câmara Municipal de Viana do Castelo revela que a maioria do lixo que dá à costa naquele concelho será oriundo de países como a Malásia, Espanha e Alemanha.

Segundo dados compilados a partir de quatro ações de limpeza realizadas desde 2017 na praia do Cabedelo, em Viana, foram recolhidos "resíduos "estranhos" que vão desde "vassouras a molas da roupa, peças de fogo-de-artifício, seringas, tampões auriculares, frasco para análises clínicas, cotonetes e fitas de identificação de hospitais".

A recolha, que permitiu monitorizar o tipo de lixo que dá à costa, contou com a participação de 114 voluntários de empresas locais como a Borgwaner (fábrica de componentes para automóveis), agrupamentos de escuteiros, associações de pais, escolas privadas e público em geral. Foram coletados cerca de "200 quilos de resíduos", o que permitiu catalogar "6100 itens (tipos de lixo)" distintos. De acordo com a informação divulgada pela Câmara de Viana, a título de exemplo, numa das recolhas realizadas numa área de 100 metros da praia do Cabedelo "foram recolhidos 120 quilos de resíduos para caracterização, onde foram identificados 137 cotonetes, 127 beatas, 432 pedaços de plástico (2.5cm-50cm), entre outros materiais".

Aquela praia, conhecida pela grande procura para prática de desportos náuticos, é monitorizada desde 2002 integrando um grupo de praias que participou no projeto piloto sobre Lixo Marinho organizado pela Convenção OSPAR.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), com a colaboração de algumas autarquias, nomeadamente Ílhavo, Póvoa do Varzim, Pombal, Torres Vedras, Lagos e Faro e com as suas delegações regionais (Norte, Centro, Tejo e Oeste, Alentejo e Algarve), implementou em 2013 em nove praias (Cabedelo, Barranha, Barra, Osso da Baleia, Amoeiras, Fonte da Telha, Monte Velho, Batata e Ilha de Faro), um programa de monitorização do Lixo Marinho.