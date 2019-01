Luís Pedro Martins é candidato único a presidente da TPNP

Hoje às 17:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Em nome da coesão regional e da importância do setor do Turismo para a economia da região norte, as duas candidaturas às eleições da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal chegaram a um acordo. Luís Pedro Martins será o único candidato à presidência da TPNP.

Esta lista, liderada por Luís Pedro Martins, mantém como candidato a vice-presidente Inácio Ribeiro e, como vogal à Comissão Executiva, Vítor Paulo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura.

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes