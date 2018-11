Luto académico em Viana por morte de estudante com 18 anos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:04 Facebook

A Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) decretou, no domingo, três dias de luto pelo falecimento de um aluno com 18 anos, vítima de um acidente enquanto testava um protótipo de veículo criado por si.

Residente em Fragoso, Barcelos, André Batista Lima, estudante do primeiro ano do Curso Técnico Superior Profissional de Manutenção Mecânica, foi encontrado sem vida, sob o veículo, no Monte de S. Gonçalo, Barcelos.

O funeral realiza-se na quarta-feira, pelas 9.00 horas, na Igreja de Fragoso