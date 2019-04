Meia tonelada de "Bife da Páscoa" só para homens em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:02 Facebook

Cerca de meio milhar de homens vão no próximo sábado sentar-se à mesa, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo, para mais uma edição do tradicional "Bife da Páscoa".

No evento, que assinala o fim "dos sacrifícios da abstinência da Quaresma", serão servidas cerca de meia toneladas de carne. A tradição vai cumprir a sua 29ª edição, sob organização de "Os Amigos do Bife". Apesar de mais antiga na região de Viana do Castelo, a iniciativa foi replicada há 29 anos na comunidade de Cardielos, por um grupo de sete amigos, e desde aí tem, ao logo dos anos, crescido em número de participantes. Tanto que "houve necessidade de recorrer a um espaço maior, na freguesia de Santa Martad e Portuzelo, Viana do Castelo".

Este ano, para a animar os comensais, que na tarde de sábado, terão à sua espera cerca "de 500kg de bife da vazia", o evento, contará com a atuações do Grupo Sons do Minho, e da Banda de Música Flor da Mocidade Junqueirense.