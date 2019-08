Menina de cinco anos entre as vítimas de acidente na ponte de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma menina de cinco anos sofreu ferimentos graves num acidente na A28, perto da saída norte de Viana do Castelo, que envolveu dois veículos e provocou um total de quatro vítimas.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, resultaram feridas quatro pessoas e não apenas três conforme informação inicial. Entre as vítimas está uma criança do sexo feminino, com cinco anos, que terá sofrido fraturas a nível do fémur e bacia.

O sinistro ocorreu este domingo, cerca das 14.32 horas, ao KM69, no sentido sul-norte, no final do tabuleiro da ponte Nova sobre o rio Lima. Tratou-se de um embate de traseira, aparentemente durante uma ultrapassagem. Uma das vítimas teve de ser desencarcerada.

Os três adultos e a criança feridos foram transportados pelos Bombeiros Voluntários para o hospital da ULSAM em Viana.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, foram mobilizados para o local os Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, com 16 operacionais e quatro veículos, um deles de desencarceramento, a VMER do Alto Minho e a Brigada de Trânsito.