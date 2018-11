Menina de dez anos terá gasto mil euros em bonecas com cartão da avó

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:11 Facebook

A alegada compra de 40 bonecas num site americano por uma criança de dez anos deixou em alvoroçada a freguesia de Perre, em Viana do Castelo.

Noticiado pela Rádio Alto Minho, o caso que se refere a um gasto de mil euros, com recurso a um cartão de crédito da avó, era comentado pela população com grande curiosidade.

O próprio presidente da Junta, Vasco Cerdeira, desdobrou-se em contactos durante todo o dia para tentar localizar a família da freguesia, que supostamente foi afetada pela situação. Sem êxito.

"O assunto dominou as conversas. Toda a gente comenta, quem foi, quem não foi, coitada da senhora. Fiz várias rondas pelos membros do Executivo, amigos, pelos locais onde normalmente se sabe de tudo e ninguém sabe de nada", comentou o autarca, referindo: "Parece-me que, numa freguesia com perto de três mil habitantes, chegar um camião carregado com 40 caixas, fazia furor. E que se as pessoas não soubessem, inventavam. Agora ninguém viu, ninguém sabe de nada".

Admitiu que a situação suscita preocupação: "Faz-nos pensar que se calhar avisar os idosos, com a ajuda da GNR, de que podem ser assaltados e que não abram a porta é pouco. Há situações novas, com a Internet, e é preciso ir mais longe".

Há, contudo, uma suspeita de que o caso possa ter sucedido numa família com problemas sociais.