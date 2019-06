Morador do prédio Coutinho autorizado a sair e depois regressar

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A VianaPolis autorizou o morador de uma das frações do prédio Coutinho, e o filho, a saírem do edifício para visitar um familiar ao hospital, podendo regressar a qualquer momento.

O estado de saúde da esposa de Agostinho Correia, de 88 anos, agravou-se, pelo que a VianaPolis autorizou, este domingo, que este morador possa regressar ao imóvel depois de ir visitar a mulher ao hospital.

Onze pessoas resistem no interior do edifício desde a passada segunda-feira. Permanecem nas suas habitações, agora sem água, gás, luz e eletricidade. Têm à sua espera 1,2 milhões de euros em indemnizações, a dividir em partes iguais por seis frações (T3) ou apartamentos em dois edifícios na cidade. Mas resistem.

A demolição do Edifício Jardim (conhecido como prédio Coutinho) está prevista pela VianaPolis desde o ano 2000. A expropriação iniciada em 2006, foi desde sempre contestada nos tribunais pelo habitantes do edifício, mas resultaram sempre com decisões favoráveis à sociedade Polis de Viana.