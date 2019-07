Moradores que saíram do Coutinho satisfeitos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O assunto prédio Coutinho de Viana do Castelo não passa por estes dias ao lado dos antigos moradores que entraram em acordo para deixarem as suas casas e a luta contra a demolição.

Alguns foram realojados em dois edifícios construídos na cidade há cerca de 14 anos pela sociedade VianaPolis para os acolher.

O JN foi à procura deles nesses imóveis, um no Largo de Santa Catarina e outro nas traseiras do prédio Coutinho, onde existiu um mercado municipal. No primeiro, num bloco de 12 apartamentos T3 virado à marginal, um dos realojados concedeu-nos uma entrevista mas, devido ao momento conturbado que o prédio atravessa, não se quis identificar. Reformado, conta que foi dos primeiros a abandonar o apartamento que comprou em 1977 no imóvel de 13 andares, agora destinado à demolição.