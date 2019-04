Mordomos do primeiro cartaz d'Agonia são as figuras centrais deste ano

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:28 Facebook

Rosa Silva e Agostinho Mendes foram em 1959 os mordomos do primeiro cartaz com fotografia da Romaria d'Agonia de Viana do Castelo. Este ano serão figuras centrais da festa, como presidentes da Comissão de Honra.

Rosa e Agostinho foram apresentados esta tarde, durante uma cerimónia de divulgação do programa e do filme promocional da romaria, que decorrerá de 16 a 20 de agosto.

As festas de Viana do Castelo começam numa sexta-feira e terminam na terça-feira seguinte, mantendo a maioria dos principais números nos dias habituais. A exceção vai para o Desfile da Mordomia, que tradicionalmente se realizava na manhã do primeiro dia da festa, mas que em 2018 passou para a tarde.

Segundo a VianaFestas, promotora das festividades, a tradição da apresentação dos cumprimentos às autoridades da cidade decorrerá na manhã do dia 16 de agosto, mas o cortejo das mordomas propriamente dito pelas ruas da cidade acontecerá a partir das 16 horas.