A Câmara Municipal de Viana do Castelo lamentou esta terça-feira a morte, aos 92 anos, do fotógrafo Gérald Bloncourt, galardoado pela autarquia em 2017 com o título de Cidadão do Honra da capital do Alto Minho.

O fotógrafo morreu ontem, sendo que o funeral está previsto para segunda-feira, a partir das 14:30 horas locais (menos uma hora em Lisboa), no cemitério Père Lachaise, em Paris, em França.

