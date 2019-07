Hoje às 18:08 Facebook

Um moradora do Prédio Coutinho, que estava internada no Hospital de Viana do Castelo, morreu, esta segunda-feira.

A mulher tinha 87 anos.

Ao fim de oito dias, as 11 pessoas que resistiram ao despejo do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, vão esta tarde de segunda-feira poder sair livremente do edifício.