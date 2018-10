Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:26 Facebook

Um homem de 52 anos ficou em estado grave, após despiste do motociclo que conduzia, esta madrugada, em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o acidente ocorreu na Avenida da Ribeira de Anha, cerca das 4.55 horas. A vítima foi transportada para o hospital de Viana.

Prestaram socorro operacionais dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e VMER do Alto Minho. Esteve no local também uma patrulha da GNR.