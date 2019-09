Motociclista morre em colisão junto a parque de campismo da Gelfa

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:07 Facebook

Um homem de 54 anos morreu após colisão, este sábado, cerca das 16.29 horas, entre um motociclo e uma viatura ligeira na Estrada Nacional 13, nas imediações do parque de campismo da Gelfa, na freguesia de Âncora, em Caminha.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, confirmou o óbito e adiantou que a vítima mortal trata-se do condutor do motociclo. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, uma mulher, condutora do automóvel, que foi transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal também em Viana. Prestaram socorro dois operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, a VMER do Alto Minho e uma patrulha da GNR.