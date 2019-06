Mulher de 59 anos morre atropelada em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 00:45 Facebook

Uma mulher de 59 anos morreu, este sábado, cerca das 21.15 horas, vítima de atropelamento na Estrada Nacional 13 em Chafé, Viana do Castelo.

A informação foi confirmada ao JN por fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.

O acidente envolveu um veículo ligeiro, cujo condutor ficou ferido e foi transportado para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana.

Segundo a mesma fonte, a vítima residia na freguesia de Chafé. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

No local estiveram militares do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) e uma patrulha da GNR "a averiguar e a recolher indícios para tentar apurar as circunstâncias, uma vez que não houve testemtemunhas".