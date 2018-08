Ana Peixoto Fernandes 09 Maio 2018 às 18:39 Facebook

Uma mulher de 70 anos foi atropelada à saída do serviço de Urgência do Hospital de Viana do Castelo, ao início da tarde desta quarta-feira.

Segundo informação do Comando Distrital da Operações de Socorro (CDOS) de Viana, a vítima, que sofreu ferimentos leves, foi colhida por um veiculo ligeiro, quando saía a pé do serviço.

O acidente terá ocorrido, alegadamente, devido a uma distração da vítima.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários e uma patrulha da PSP de Viana do Castelo.