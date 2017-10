Mulher em estado grave após incêndio em apartamento em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:08, atualizado às 15:15 Facebook

Uma mulher com 61 anos ficou esta ferida em estado grave, esta segunda-feira, após um incêndio que destruiu totalmente o apartamento onde vivia, em Viana do Castelo.

Segundo o comandante dos Bombeiros Municipais de Viana, António Cruz, a vítima sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus e foi transportada para uma unidade hospitalar do Porto.

"O apartamento foi completamente tomado pelo fogo. Aliás, deve ter sido detetado muito tarde, porque o grau de destruição é enorme, o que indicia que o alerta foi dado já tardiamente", declarou António Cruz.

O incêndio ocorreu no terceiro piso de um edifício localizado na Rua Cidade de Riom, nas imediações da cidade. Além da destruição total da habitação, o incêndio afetou também os pisos inferior e superior, principalmente pelo fumo negro e pela água.

Não houve necessidade da retirada de outros moradores, dado que não se encontraria ninguém no prédio na altura do incêndio.

O edifício está a ser avaliado para aferir as condições de segurança e habitabilidade. Desconhecem-se as causas do fogo.

Prestaram socorro dezassete operacionais com sete viaturas das corporações de Bombeiros Voluntários e Municipais e a VMER de Viana do Castelo.