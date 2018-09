Mulher morre na rua à frente da filha em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:28 Facebook

Uma mulher com 70 anos faleceu este domingo de manhã num rua de Darque, Viana do Castelo, após cair fulminada no chão quando estava acompanhada de uma filha.

Segundo fonte da PSP, que foi chamada ao local, a vítima, residente na zona, teria ido tomar o pequeno-almoço a um café, acompanhada pela filha. Ao regressar, caiu indisposta e acabou por falecer ali mesmo, apesar das tentativas de reanimação pelos meios de socorro, entretanto, mobilizados para o local.

O incidente ocorreu nas imediações de um posto de abastecimento da combustíveis, junto à Estrada Nacional 13, em Darque.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, foi recebido um alerta cerca das 10.23 horas para remoção de cadáver naquele local, tendo sido destacados meios dos Bombeiros Voluntários locais e INEM.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.