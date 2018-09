Mundial de kitesurf pinta céu do Cabedelo de todas as cores

Ana Peixoto Fernandes 06 Junho 2018 às 20:50 Facebook

Twitter

Haja vento e ondas, e o céu da praia do Cabedelo, em Viana do Castelo, vai pintar-se de todas as cores durante os próximos seis dias com as asas de kitesurf de cerca de meia centena de atletas de todo o mundo.

Começa esta quinta-feira naquela zona balnear, sob organização do Hotel FeelViana e Câmara Municipal local, a terceira etapa do GKA Kitesurf World Tour.

As primeiras duas etapas foram em Cabo Verde e Marrocos. A competição de alto nível, nas disciplinas de Wave e Strapless Freestyle, prolonga-se até terça-feira (12 de junho) e promete grande espetáculo visual com "os voos" dos atletas a rasgar a paisagem colorida (já foi visível hoje com os treinos).

"São provas espetaculares de ver, mesmo para quem não é aficionado destes desportos. O kitesurf vai ser uma boa surpresa, porque eles fazem manobras realmente espetaculares", promete José Sampaio, CEO do Hotel FeelViana, referindo que a pensar numa boa adesão de espetadores haverá "todos os dias festas ao final da tarde".

Quanto à prova em si, destacam-se as presenças dos portugueses Paulino Pereira, 4.º no campeonato do mundo de 2017 e Inês Correia, que se encontra em 3.º lugar na competição em curso, e da brasileira campeã do mundo em 2016, Milla Ferreira.

A estrutura organizativa do GKA Kitesurf World Tour no Cabedelo, vai ser aproveitada para, no dia a seguir ao encerramento, acolher o PWA World Tour de windsurf (13 a 20 de junho).