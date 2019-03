Municipais de Viana cumprem 239 anos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:58 Facebook

O corpo de Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, o terceiro mais antigo do país, celebra hoje o seu 239º aniversário.

As comemorações decorreram durante a manhã desta sexta-feira, com o anuncio de novos projetos: a abertura de uma nova recruta para mais 12 elementos, a realização em breve de obras de requalificação do quartel no valor de 300 mil euros e de ampliação do edifício em 2020.



Com aquela obra, serão criados um núcleo museológico e novas áreas operacionais. Hoje também o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa anunciou ainda a implementação no terreno, até à próxima época de incêndios, do projeto pioneiro "Aldeia Segura", que implicará a formação e criação de zonas de refúgios em sete pontos do concelho, para as populações em caso de catástrofe.

No quartel dos Municipais vianenses, foi inaugurada hoje uma exposição de antigos meios, alguns deles tão antigos quanto a corporação. No local estão expostas as primeiras cinco Bombas de Incêndios, que datam de 1787, 1852, 1854, 1856 e 1913. "Hoje é um dia bonito para a cidade e para os Bombeiros Municipais. Tivemos a oportunidade de ver uma exposição sobre a história da terceira corporação mais antiga do país e que, de facto, nos deve orgulhar a todos", declarou o autarca vianense.

Os Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, integraram recentemente 12 novos bombeiros, e dispõem atualmente de 62 operacionais.