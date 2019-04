"Natal dos metaleiros" chega a 25 de abril com 50 bandas a tocar em Barroselas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:32 Facebook

Cinquenta bandas, três palcos, bebidas e moeda próprias, campismo e até transporte gratuito entre a cidade de Viana do Castelo e o recinto do festival. Está tudo a postos para mais uma edição do SWR Barroselas Metalfest, que há 22 anos arrasta metaleiros de todo o mundo para a pequena vila alto minhota que lhe dá nome.

O evento propriamente dito decorrerá entre 26 e 28 de abril, mas o 25 será "o dia zero" e dará inicio ao "natal dos metaleiros", como gostam de lhe chamar os seguidores de sonoridades mais extremas.

Os americanos The Black Dahlia Murder, os "ícones do metal industrial" Goldflesh, e "bandas muito pedidas pelo público", como Midnight, Benediction e Vomitory, são, segundo Tiago Veiga, da organização, as maiores promessas musicais do festival deste ano. O dia 25 será de entrada gratuita e os restantes a pagar, com 15 concertos/dia, das 17 horas às 5 horas.

O programa da 22ª edição do SWR Barroselas Metalfest, organizado pelo Núcleo de Apoio às Artes Musicais (NAAM), foi apresentado esta terça-feira. Além de música, na sua maioria projetos estrangeiros e DJ's ao fim da noite, inclui a final de um concurso de bandas nacionais, conferências e exibição de documentários. Um deles sobre a história do heavy metal em Portugal, no qual consta o próprio festival de Barroselas, com um dos mais antigos da Europa.

Como já é habitual, o SWR deverá receber em média seis mil pessoas nos quatro dias. "É um festival com um crescimento sustentado e como nós queremos. Preferimos ter gente que vem todos os anos, que são quase filhos da terra. Chamam-lhe o 'Natal dos metaleiros' porque se reúnem todos aqui", explica Tiago Veiga, referindo que os metaleiros chegam a Barroselas maioritariamente de todo o país e da vizinha Espanha (principalmente da Galiza), mas também um pouco de todo o mundo. "Quarenta por cento do nosso público é estrangeiro", afirma.

Cerveja "Guerreira", bagaço "Bafo de Guerreiro" e licor "Bafo Negro", são algumas das bebidas com a marca SWR, para provar no recinto de Barroselas. Por "uma maior consciência ambiental", a organização vai reforçar este ano a aposta - de há já 7 anos - dos copos reutilizáveis. Novidades serão as pulseiras com chip para livre circulação no recinto e compra de bebidas e merchandising. E o chão em paralelo para amparar (ou não) o "moche" dos "guerreiros do aço".

A vereadora da Cultura da Câmara de Viana, Maria José Guerreiro, que apoia na logística e divulgação, considerou o festival "um estudo de caso", pela amplitude do seu público, resistência ao longo do tempo e consolidação numa aldeia como Barroselas.