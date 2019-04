Navio-museu Gil Eannes notificado para pagar IMI

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:12 Facebook

O navio-museu Gil Eannes, de Viana do Castelo, foi notificado pela Autoridade Tributária para pagar IMI. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, que fez aprovar, na reunião do executivo, um pedido de isenção daquele imposto.

"Fomos surpreendidos pelo serviço de Finanças para que o Gil Eannes também se inscreva para ser contribuinte do município. Fomos notificados para fazer a inscrição na matriz para cobrança de IMI", declarou o autarca.

"Naturalmente que o nosso entendimento é que a Fundação Gil Eannes [que gere a embarcação] se enquadra no espírito das isenções fiscais, visto que persegue o fim público da promoção da cultura. É um navio-museu e não visa o lucro. Por isso, apresentei, e foi aprovada por unanimidade, uma proposta, que seguirá também para a Assembleia Municipal, para isenção de IMI da Fundação Gil Eannes. Acho que é mais do que justo", explicou José Maria Costa.

Recorde-se que aquele navio-museu é um dos principais polos turísticos da cidade de Viana do Castelo, estando atualmente próximo de atingir um milhão de visitantes. Desde o seu resgate à sucata e transformação em núcleo museológico vianense, o antigo navio-hospital da frota bacalhoeira portuguesa foi conquistando o público. O número de visitantes passou de 12565 em 2014 para 90835 em 2018, o que traduz um aumento de 623%.