Negociação contrarrelógio para travar protesto dos pescadores de Viana

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, prometeu aos pescadores incluídos na lista de compensações pela instalação da central eólica WindFloat, que ainda esta segunda-feira terá uma resposta sobre se as suas reivindicação serão atendidas.

Em causa estão os valores e as contrapartidas propostas pela Rede Elétrica Nacional (REN) para compensar 28 barcos de pesca local, que trabalham na zona onde será instalado um cabo submarino para servir o empreendimento. A negociação partiu dos 200 mil euros, a dividir pelas embarcações afetadas, mas os armadores não aceitam o valor. Esta segunda-feira, apresentaram uma contraproposta com novos valores que consideram "o mínimo aceitável" e contrapartidas relacionadas com as condições operacionais da sua atividade.

Ameaçam deixar amanhã, dia da Procissão ao Mar da Senhora d'Agonia, os barcos no cais, retirando brilho e dimensão ao cortejo, caso não vejam satisfeitas as suas pretensões.

O autarca José Maria Costa garantiu que intermediará ainda hoje a negociação através do Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, e que fará um ponto de situação até às 17 horas. E apelou a que participem na terça-feira na Procissão ao Mar, independentemente de como decorrerem as negociações. "Aconselhei-os a participarem porque é o dia da Ribeira e dos pescadores. Eu se fosse pescador participaria, apesar de estar sentido", disse o autarca.

"Entendo que a contraproposta que foi feita é razoável. É uma compensação justa face aos impedimentos que vão ter no futuro. Vão deixar de poder pescar ali. Vou procurar durante o dia hoje ver se conseguimos que a REN possa compensar estes 28 pescadores", acrescentou.

Os homens do mar mostram-se determinados a continuar a luta, assinalando, se for caso disso, o seu descontentamento com os barcos atracados no cais, ostentando bandeiras e cartazes. A contraproposta dos pescadores prevê, além de valores mais elevados que o disponibilizado inicialmente pela REN, contrapartidas relacionadas com "melhorias relativas a atividades do dia-a-dia, nomeadamente no porto de pesca" da comunidade piscatória. "Foram identificadas todas as essas situações e procurarei junto da Administração Portuária que possam ser concretizadas", afirmou José Maria Costa.

Os armadores não quiseram prestar declarações, remetendo uma posição para quando houver "fumo branco" relativamente ao que pretendem.

Esta segunda-feira será determinante para a forma como possam decorrer os festejos no último dia da Romaria de Nossa Senhora d'Agonia, que decorre desde a passada sexta-feira. Logo à noite, o primeiro-ministro António Costa participará na confeção dos Tapetes da Ribeira de Viana, zona de residência de pescadores.