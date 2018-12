Nina, a cadela bombeiro que é estrela de calendário solidário

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:37 Facebook

A cadela Nina, mascote dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, é estrela de um calendário que foi colocado à venda no quartel com fins solidários.

A verba a arrecadar vai ajudar aquela corporação e uma associação de proteção de animais (Vila Animal). Foi lançada uma primeira edição de 250 exemplares do calendário, que está a ser vendido por três euros.

A procura tem sido grande tanto no quartel como na página de Facebook "Nina A Bombeira", criada em 2015 quando a cadela chegou ao quartel e que conta mais de 15 mil seguidores.

A bombeiro canina, uma Castro Laboreiro traçada a Pastor Alemão, foi resgatada com seis meses quando andava perdida na freguesia de Carreço e acabou por ser adotada em 2015 pelos Voluntários de Viana do Castelo.

Tornou-se uma estrela no Facebook, onde interage "falando" com os seus seguidores. Dão voz à mascote e partilham as suas fotografias os bombeiros Paulo Camelo, Rafael Ferreira e Sofia Carvalho.