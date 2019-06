Nova ação dos moradores tenta parar últimos despejos no prédio Coutinho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:17, atualizado às 10:01 Facebook

Terminava esta segunda-feira o prazo para a entrega das chaves dos últimos apartamentos por desocupar no prédio Coutinho, em Viana do Castelo, mas uma nova ação judicial tenta travar o processo.

Segundo apurou o JN no local, o advogado dos moradores interpôs uma nova ação em tribunal, na última semana, que poderá voltar a adiar o processo de despejos. Trata-se de uma ação de intimação para defesa dos direitos, liberdades e garantias dos moradores.

Os últimos 12 moradores do prédio Coutinho em Viana Castelo recusaram, esta segunda-feira, entregar a chave das habitações à VianaPolis no prazo fixado para aquela sociedade tomar posse administrativa das últimas frações do edifício.

No local estão mais de uma dezena de agentes da PSP para garantir a ordem pública num jardim marginal fronteiro ao prédio Coutinho, onde se juntaram vários populares.