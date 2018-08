Nova "guerra" contra demolição do Prédio Coutinho

ANA PEIXOTO FERNANDES 02 Maio 2018 às 14:31 Facebook

Movimento cívico apresenta pedido de classificação do Edifício Jardim à Direção-Geral do Património Cultural para impedir destruição de 300 habitações.

Um pedido de classificação do Edifício Jardim (vulgo Prédio Coutinho) em Viana do Castelo, como "Bem Imóvel de Interesse Público", enviado à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), por um movimento cívico, que integra alguns moradores e figuras públicas, abriu uma nova frente de guerra contra a demolição daquela construção de 13 andares.

A juntar aos já inúmeros processos judiciais dos habitantes, surge agora uma candidatura que tem como objetivo impedir a operação programada há 18 anos. O primeiro subscritor é o arquiteto Fernando Maia Pinto, antigo diretor da Escola Superior Artística do Porto e do Museu do Douro, e com ele estão o jornalista Joaquim Letria, os antigos presidentes do CDS-PP Manuel Monteiro (professor universitário) e José Ribeiro e Castro (advogado), e o professor catedrático Jorge Ribeiro de Melo. Maia Pinto acredita que a classificação pode fazer cair por terra o projeto do programa Polis de demolir o imóvel por "razões estéticas".

"Não tenho ligações a Viana do Castelo, mas o que me liga à cidade é a brutalidade de ver destruir um património que já está edificado. Se calhar metade das casas ardidas em Pedrógão Grande equivalem ao número de habitações que vão ser destruídas [com a demolição do Prédio Coutinho]", argumenta o arquiteto, considerando que a população portuguesa se deveria mobilizar também em defesa da manutenção daquele edifício em Viana do Castelo. "Com Pedrógão houve um clamor público grande a exigir a reconstrução. Portugal tem um património habitacional decrépito e insuficiente. E no mesmo país, estar à rasca com falta de habitação e por outro lado assistir impávido à destruição de habitações em bom estado, é um bocado chocante. Vivemos num país muito pobre, para tanta riqueza", justifica, referindo que em 18 anos o processo da demolição implicou "custos estimados em cerca de 30 milhões de euros". O JN contactou o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, mas até à hora de fecho desta edição não foi possível obter uma reação.

Testemunho simbólico

Entre os principais argumentos da candidatura entregue à DGPC, consta "o interesse" do prédio como um "testemunho simbólico", que "permite realçar as contradições do processo de planeamento e gestão urbanística ao longo dos tempos", designadamente "na transição dos conceitos adotados pelo Estado Novo para os do pós-25 de Abril". Invoca "a qualidade construtiva e estética do edifício, que permitem valorizar a sua envolvente", e considera-o "um extraordinário exemplo da capacidade de adequação de um imóvel, tipologicamente oriundo e influenciado pelos conceitos dos anos 1960/70, à paisagem urbana de forte pendor histórico". Defende também que "não está demonstrado que a construção de um Mercado Municipal (no mesmo local), represente e salvaguarde o princípio da proporcionalidade entre uma operação de destruição de um património edificado plenamente apto para a utilização habitacional, face a um equipamento municipal descontextualizado no espaço urbano".