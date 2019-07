Novo presidente do Politécnico de Viana toma posse dia 31

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:10 Facebook

O novo presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo vai tomar posse no próximo dia 31. Eleito a 30 de abril, Carlos Rodrigues sucede a Rui Teixeira, que presidiu àquela instituição de ensino durante 15 anos. O processo eleitoral acaba de ser homologado pela tutela.

Recorde-se que o resultado da eleição de Carlos Rodrigues foi contestado pela lista opositora liderada por Nuno Brito. A 30 de abril, o escrutínio deu vitória ao candidato Rodrigues com 14 votos, contra os 12 do opositor. Segundo fonte do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), "surgiram dúvidas sobre a interpretação de normas estruturais e regulamentares, pelo que foi suspensa a eleição com o propósito de obter um parecer jurídico da tutela".

A 18 junho, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior emitiu um parecer que validou os resultados, confirmando a vitória de Carlos Rodrigues. A tutela emitiu agora homologação, possibilitando a marcação da cerimónia de posse para 31 às 11 horas.

Com Carlos Rodrigues, ficam à frente dos destinos do IPVC a vice-presidente Ana Paula Vale, até agora diretora da Escola Superior Agrária (ESA) de Ponte de Lima, e quatro pró-presidentes, Ana Sofia Rodrigues, António Curado, Maria Teresa Gonçalves e Luís Paulo Rodrigues.

Após a eleição, a estrutura diretiva das seis escolas do Politécnico sofreu alterações. A ESA passa a ser dirigida pela docente espanhola Maria Isabel Sanjian, a Escola de Ciências Empresariais (ESCE) de Valença por Luís Barreto, a Escola Superior de Desporto e Lazer (ESDL) por José Pedro Arieiro Gonçalves Bezerra e a escola Superior de Saúde (ESS) fica com Maria Aurora Pereira como diretora. Pedro Moreira assume a direção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG). E na Escola Superior de Educação (ESE), mantém-se como diretor César Meira de Sá.