O Bife da Páscoa é para eles, mas quem manda são elas

Quinhentos e trinta e sete homens. Foi este o número de inscritos, este ano, no tradicional Bife da Páscoa de Viana do Castelo.

Nesta edição registaram-se mais participações e mais haveria se a organização não decidisse encerrar as inscrições. Comer bifes, brindar, rir e até dançar com amigos e conhecidos, num convívio só para homens, é o espírito da iniciativa. Eles estão sentados a comer e a divertir-se na imensa sala da Quinta do Carvalho em Santa Marta de Portuzelo, mas na cozinha, a despachar as travessas com centenas de bifes e a servir, quem mais manda são elas.

Está a abarrotar. Não pudemos aceitar mais gente

"Isto é fantástico, é uma alegria fantástica e é ótimo. A comida é deles, mas as mulheres é quem mandam", comentou Júlia Parente, a chefe de sala, que se diverte a trabalhar. "Eles portam-se bem. Mandam bocas, pedem selfies, mas é engraçado", diz.

Na cozinha, ao ar livre, junto aos grelhadores, ocupados por homens, comanda as operações de acomodar a carne pronta a servir nas travessas, Maria Couto. "Há mais mulheres na cozinha do que homens. Tem de ser porque é muito trabalho. Eles são mais para comer", afirma, no meio de um corrupio de gente em frenesim.

Eugénio Cerqueira está envolvido na organização do Bife da Páscoa há 25 edições (este ano é a 29ª). Diz que este ano há mais homens. "Está a abarrotar. Não pudemos aceitar mais gente. Tivemos que fechar as inscrições. Na quarta-feira isto já estava completamente cheio e tivemos de recusar alguns grupos grandes. Inscritas estão 537 pessoas", declarou, referindo que o almoço pascal, que põe fim ao jejum da Quaresma, custou 33 euros por pessoa.

Já trouxemos aqui autocarros com 60 pessoas

Entre a cozinha e a sala, estão cerca de meia centena de pessoas a cozinhar e a servir, com mulheres a comandar. E assim deverá continuar enquanto a tradição perdurar. "Hoje houve um colega da organização que na abertura do dia sugeriu em tom de brincadeira que era de ir novamente a votação se se abre isto a mulheres, mas já houve um ano em que se fez essa votação e foi chumbado por unanimidade", afirmou Eugénio Cerqueira.

A festa no masculino em torno de cerca de meia tonelada de bife da vazia e organizada pelos "Amigos do Bife" de Cardielos-Viana do Castelo, faz-se com gente oriunda de vários pontos do país. Francisco Isento, 72 anos, chefiava a mesa de uma excursão da Maia, com 14 homens. "Gostamos a primeira vez e nunca mais deixamos de vir. Isto é interessante pelo convívio. Já trouxemos aqui autocarros com 60 pessoas", contou, comentando: "Isto não é uma festa machista. É pena que não possamos trazer as nossas mulheres, mas foi assim que foi feito, tudo bem". E, em relação aos comilões que "comem sete e oito bifes", comentou: "a primeira vez que vim fiquei admirado. Julguei que isso era impossível, mas há homens que comem".