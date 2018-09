Orquestra Filarmónica Portuguesa em Viana no dia 27

Hoje às 14:56 Facebook

No dia 27 de setembro, a pianista Ana Beatriz Ferreira e a Orquestra Filarmónica Portuguesa vão atuar no palco do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo.

"Depois de o fazer renascer do esquecimento em que esteve votado, estreando-o em Londres na icónica Saint James"s Church, Piccadilly, com a melhor das críticas, a pianista Ana Beatriz Ferreira, em parceria com a Orquestra Filarmónica Portuguesa sob a direção do aclamado maestro Osvaldo Ferreira, assinala os 30 anos sobre a morte do compositor português Joly Braga Santos, oferecendo ao público nacional, a primeira audição de há muitos anos do seu emblemático e único concerto para piano e orquestra", informou o Município de Viana do Castelo.

