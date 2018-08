Pai e filha feridos num capotamento em Viana do Castelo

13 Maio 2018 às 15:06 Facebook

Um despiste seguido de capotamento, ao início da tarde deste domingo, causou dois feridos, pai e filha menor, em Darque, Viana do Castelo.

O pai, de 40 anos, e a filha, com cinco anos, foram considerados feridos ligeiros e transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

O acidente aconteceu pelas 13.50 horas na avenida 1° de Maio, em Darque, e mobilizou o socorro de dez elementos dos bombeiros voluntários e municipais de Viana do Castelo, apoiados por três viaturas.

As vítimas foram ainda socorridas pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo e a PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e controlar trânsito que ficou condicionado.