Pais protestam na Assembleia Municipal contra autocarros escolares "sem segurança"

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de pais do Agrupamento de Escolas de Arga e Lima está a realizar uma manifestação silenciosa numa sessão da Assembleia Municipal de Viana do Castelo, esta sexta-feira à noite, em protesto contra a alegada falta de segurança de alguns autocarros que fazem o transporte dos alunos.

Em causa estão, segundo o presidente da Associação de Pais daquele agrupamento, Carlos Seixas, "três autocarros que servem 228 alunos numa carreira regular que não respeita regras absolutamente nenhumas de segurança".

Na página de Facebook da associação, os pais publicaram um comunicado onde dão conta da sua "indignação e preocupação com a forma como os alunos do agrupamento viajam nos chamados 'transportes escolares'". Descrevem que os estudantes são transportados em autocarros "com mais de 30 anos, viajam em pé e sentados nas escadas junto à porta de saída, chegam atrasados à escola, e ficam por vezes a meio do percurso porque os autocarros avariam".

Avisam ainda que "decidiram que, se for necessário, usarão outras formas de luta para defender a segurança dos filhos".